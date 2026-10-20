Trendyol Süper Lig'de haftanın kapanış randevusunda Trabzonspor, Papara Park'ta konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0'lık net bir skorla mağlup ederek zirve tırmanışını sürdürdü. Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte Kontraspor yayınında maçı masaya yatıran Nihat Kahveci, iki takımın sahadaki taktiksel mücadelesini değerlendirdi.

Sahadaki emeğin ve skorun hakkını bordo-mavili ekibe teslim eden ünlü yorumcu, "Sahada iyi oynayan takım Beşiktaş'tı ama daha doğru ve akıllı oynayıp golleri atan takım Trabzonspor oldu. Trabzonspor'u yürekten tebrik ediyorum. Doğru bir planla oynadılar ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar" ifadelerini kullandı.

REİS DÖNEMİNDE 'KALE-DUVAR' OLDU

Bordo-mavili ekibin teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yakaladığı üst düzey savunma disiplinine dikkat çeken Nihat Kahveci, Karadeniz ekibinin büyük maçlardaki savunma başarısına özel bir parantez açtı. Trabzonspor'un Thomas Reis göreve geldiğinden bu yana kalesinde adeta dev bir duvar ördüğünü belirten ünlü yorumcu; bordo-mavili ekibin Galatasaray'dan gol yemediğini, zorlu Samsunspor deplasmanını kalesini kapatarak geçtiğini ve son olarak sahasında Beşiktaş'a da hiçbir şekilde gol izni vermediğini hatırlattı.

Beşiktaş'ın mağlubiyete rağmen sahada silik bir görüntü sergilemediğini vurgulayan Kahveci, kaleci Alexander Nübel haricinde neredeyse tüm siyah-beyazlı futbolcuların şut denemesinde bulunduğuna dikkat çekti. Siyah-beyazlıların bu sezon çıktığı 3. deplasman maçından da yenilgiyle ayrılmasının tartışma konusu olabileceğini belirten tecrübeli futbol adamı, sahadaki mücadeleyi takdir ederek geçen seneki Beşiktaş ile bu takımın uzaktan yakından alakası olmadığını ve mevcut oyunun kolay kolay eleştirilemeyeceğini kaydetti.

"ITALİANO GEÇ KALDI"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun derbi yönetimini de mercek altına alan Nihat Kahveci, İtalyan çalıştırıcının kulübeden oyuna müdahale etmekte geç kaldığını savundu.

Trabzon deplasmanının her zaman zorlu olduğunu belirten Kahveci, teknik adama yönelik eleştirisinde, "Bu maç Italiano'ya mı yazar? Trabzon deplasmanı kesinlikle kolay bir yer değil. 'İyi oynadık ama golü atamadık' da diyebilir. Ancak değişikliklerde çok geç kaldın hocam. Ben olsam hamleleri 60. dakikada yapardım; hoca oyunu tazelemek için gereğinden fazla bekledi" sözleriyle konuşmasını tamamladı.