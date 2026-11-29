Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK'yi 3-0'lık skorla mağlup etti. Nihat Kahveci mücadeleyi ve eleştirilen Kerem Aktürkoğlu'nu yorumladı. Kontraspor’da açıklamalarda bulunan Kahveci, ''Benim üzüldüğüm bir konu var, çok tekrara düşüyorum. Oyundan çıkarken yarısının alkışladığı, yarısının ya yeniyoruz alkışlayalım dediği bir an yaşandı. Bu Kerem’e ne oldu, aklım almıyor. Portekiz Ligi’de oynamak kolay değildir. Kerem bizi orada çok iyi temsil etti. Sahanın en kötüsü kim desen o, fazla bile kaldı. Ben devre arası oyundan alırdım.’’ dedi.

ÇOK BASİT TOP KAYBEDİYOR

Kerem’in pas hatalarını da değerlendiren Nihat Kahveci, ''Kerem çok basit top kaybediyor. Bunu kendisi de biliyordur. Bir oyuncu kendi performansı biliyordur. Hiç aynaya bakıp, konuşuyor mu? Kerem eşittir top kaybı. Kerem’in performansı kendisiyle ilgili. Lukaku var Vedat var. Pavlidis’le yapıyordun, o yüzden kötü performansının ben de yeri yok.’’ ifadelerini kullandı.