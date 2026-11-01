Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, öne geçtiği karşılaşmayı 2-1 kaybetti. Kontraspor yorumcusu Nihat Kahveci, maçın ardından sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yarışından koptuğunu savundu, daha önce dile getirdiği forma iddiasını 10 bin katına çıkardı.

Rize maçı sonrasında Fenerbahçe'nin bu oyunla şampiyon olması halinde 100 forma vereceğini söylediğini hatırlatan Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

“Yanlış söylemişim! '1 milyon forma vereceğim' demem lazımmış. Çünkü Fenerbahçe'nin oyununu gördüm. Kazanırken kötü oynadığından bahsettim.”

''9 PUAN KAPANMAZ''

Kahveci, 31 Ekim itibarıyla lider Galatasaray'ın 25, beşinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 16 puanda olduğuna dikkat çekti. İki takım arasında Amedspor, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın bulunduğunu vurguladı.

Nihat Kahveci, "Para var, yıldız transferi var, o var, bu var. Sonuç... İstikrarlı başarısızlık. Bugün itibarıyla ligin 10. haftası. Galatasaray, lig lideri 25 puan. Fenerbahçe, Aziz Başkan'ın 'Bu sene ne olursa olsun, şampiyonuz' dediği bir sezonda ligin 10. haftasında liderin 9 puan gerisinde. Bu kabul edilemez. Bugün günlerden ne ey Fenerbahçeliler? 31 Ekim! Bu lig, 2027 yılının mayıs sonunda bitecek. Bugün itibarıyla kasımı görmeden ligde 5. olan 16 puan alan 'Kesin bu sene şampiyonuz' diye sözler verilen Fenerbahçe taraftarı lige havlu attı. 9 puan kapanmaz. Ben Rize maçı sonrasında 'Fenerbahçe, bu sezon bu oyunla şampiyon olursa 100 forma vereceğim' dedim. Yanlış söylemişim! ' 1 milyon forma vereceğim' demem lazımmış. Çünkü Fenerbahçe'nin oyununu gördüm. Kazanırken kötü oynadığından bahsettim." ifadelerini kullandı.

''BU İŞ İSMAİL HOCA'YA YIKILDI''

Eleştirilerinin yalnızca teknik direktör İsmail Kartal'la sınırlı olmadığını vurgulayan Kahveci, kadro, yönetim ve tercihlerin de sorgulanması gerektiğini söyledi:

“Bu iş İsmail Hoca'ya yıkıldı. Roma maçında gitmeliydi ama tek İsmail Kartal değil. Senin kadron, yönetimin, tercihlerin... Bugün stadın 'İstifa' diye bağırdığını duydum, Kerem'e ıslıkları duydum. Sadece Kerem değil, Fenerbahçe oynamıyor!”

Kahveci, Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'ı taraftarın isteğiyle getirdiği yönündeki sözlerini de eleştirdi. Aykut Kocaman'ın şu aşamada gelmesinin şampiyonluk getirip getirmeyeceğini sorgulayarak bu tercihin sezon başında yapılması gerektiğini savundu.

''TRİBÜNDEN TARAFTAR İNDİR''

Fenerbahçe kadrosunun daha fazla puan toplayabilecek nitelikte olduğunu savunan Kahveci, “Bu kadro kendi başına çıksın, daha fazlasını alır. Tribünden taraftar indir, 'Gel sen yönet' de! 16 puandan fazlasını alır” ifadelerini kullandı. Harcanan para ve verilen emek nedeniyle üzüldüğünü söyledi.

Kahveci ayrıca Yıldırım'ın derbi öncesindeki açıklamalarını ve Kante ile Guendouzi'nin transferlerine ilişkin sözlerini eleştirdi. Bu açıklamaların iki oyuncuyu olumsuz etkilediğini savunan yorumcu, Guendouzi için “Guendouzi bugün yine asist yapıyor” dedi.