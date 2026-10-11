Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi. Maçın genel gidişatından memnun kalmadığını belirten Kahveci, Fenerbahçeli taraftarlara seslenerek oynanan oyundan tatmin olmayanların çoğunlukta olduğunu savundu.

"KEREM AKTÜRKOĞLU YİNE EN KÖTÜSÜYDÜ! OPERASYON YAPILMIŞ"

Kerem Aktürkoğlu'nu sert sözlerle eleştiren Kahveci, futbolcunun maçtaki performansını şu ifadelerle değerlendirdi: "Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin yine en kötüsüydü. Nasıl 3-0'a kadar oyunda kaldı? Kerem Aktürkoğlu'na operasyon yapılmış. Ayağına, bileğine, top kontrolüne... Bu Vinicius olayı Kerem için konuşulmalı."

Kahveci, ''Oğuz oyuna girdi 7 dakikada, 7 bin dakika oynayan Kerem Aktürkoğlu katkısı sağladı.'' yorumunu da yaptı.

''1 GRAM BEĞENMEDİM''

Fenerbahçe'nin son iki golünde Rizespor savunma hattının hataları olduğunu belirten Kahveci, takımın genel oyunundan da memnun kalmadığını dile getirdi. "Kulübüden Lukaku, Oğuz ve İrfan Can girdi ve maçı çözdüler" diyen yorumcu, ilk yarıda Guendouzi'nin yokluğunu ve Kante'nin 8 top kaybını eleştirdi. Fenerbahçe'nin sağ bekini orta sahayı geçerken görmediğini ifade eden Kahveci, "Bu kadar 'yok'lara rağmen Fenerbahçeli taraftarlara sesleniyorum 3-0 kazandınız. Fenerbahçe'nin oyununu 3-0 yenmesine rağmen 1 gram beğenmedim" dedi.

''BÜYÜK DÜŞÜŞ VAR''

Kahveci, değerlendirmesinin sonunda Matteo Guendouzi'deki düşüşe de dikkat çekti. "Matteo Guendouzi maçın ilk yarısında yoktu. Ne sıkıntısı var bilmiyorum. Büyük düşüş var. Lyon maçından sonra ne olduysa düşüş yaşıyor" ifadelerini kullandı.