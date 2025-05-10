Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-1 yendiği maçın hakemi Burak Pakkan hakkında sert eleştirilerde bulundu. İşte Kahveci'nin Kontra Spor YouTube kanalında yaptığı açıklamalar:

"Uykum gelir misali izlerken maç sonu 4-1. Enteresan bir maç oldu. Verilen, verilmeyen penaltılar... Verilen, verilmeyen sarı kartlar... Yanlış kararlar; kalkan ofsayt, sonra doğrusu olup verilen Fenerbahçe golü... Oyuna giren İrfan'ın asist yapması, Oğuz'un gol atması, Tadic ile Talisca kapışması, Piatek'in penaltı kaçırması. Mourinho'nun VAR'ı göstermesi... Bence bu maçtan sonra ne yapılmalı biliyor musun? Sabaha kadar Fenerbahçe tarafından, Başakşehir tarafından hakemle ilgili açıklamalar yapılacak. Ben federasyon başkanı olsam Burak Pakkan ve ekibine 'Teşekkür ederiz' derim, plaket veririm. Ne demek istediğim anlaşılmıştır. Ya yeter artık ya!"

"Yabancı VAR ilk geldiğinde 'Benim için önemli değil yabancı VAR, o VAR.' Çünkü öyle bir defolular gelmişki zamanında ne hata yapanları alıp getirdiler. Seviye önemlidir. Ben yabancı VAR'ların performansından çok memnun değilim. Kaç tane hatası var. Çağırmıyor, yanlış yer çağırıyor falan filan."