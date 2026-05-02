Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0 yendi.

Karşılaşmayı Kontraspor YouTube kanalında yorumlayan Nihat Kahveci, maçın ardından siyah beyazlıların yıldızını hedef aldı.

PAS HATALARI ÇILGINA ÇEVİRDİ

Kahveci, siyah-beyazlılarda Olaitan'ın performansıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Pas hatalarından adeta çılgına dönen Kahveci "Olaitan topu aldı, geriye Felix'e verdi sorun yok. Olaitan topu aldı, Yasin'e verdi geriye sorun yok. Ama Olaitan önünde Cengiz'e, Mustafa'ya, Jota'ya verdi... Sorun! Bir santim öne oynadığı her topu bir oyuncu kaybeder mi ya! Bakın arkadaşlar biz bunu bir önceki maçlarda da konuştuk Olaitan'la ilgili. 3. bölgede son pas tercihleri, şutları, girdiği pozisyonları değerlendirse başka bir oyuncudan bahsederiz.

Bugünkü Olaitan'ın pas kayıpları... Ben hayatımda böylesini yaşamadım. Bir santim ileriye oynadığı özellikle ilk yarı, 10 pasın 9'unu kaybeder mi ya bir oyuncu!" diye konuştu.