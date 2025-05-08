45 yaşındaki eski milli futbolcu Nihat Kahveci hakkında Bakırköy 2. Aile Mahkemesi tarafından dikkat çeken bir karar alındı.



Beşiktaş’ın ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcularından Nihat Kahveci, 2003 yılında Pınar Kaşgören ile evlenmişti. Bu evlilikten iki çocukları olan çift, 2014 yılında boşanmıştı. Boşanmanın ardından çocukların velayetleri ise anne Kaşgören'de kalmıştı.

ÇOCUKLARINA PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLDİ



OdaTV'nin haberine göre; boşanmadan yıllar sonra iki isim arasında ipler yeniden gerildi. Kaşgören, avukatı aracılığıyla Bakırköy Aile Mahkemesi'ne başvurarak eski eşi Nihat Kahveci hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılmasını istedi. Mahkemeye sunulan dilekçede, baba Kahveci'nin çocuklara sistematik olarak psikolojik şiddet uyguladığı belirtildi.



Dilekçede yer verilen WhatsApp mesajlarında baba tarafından çocuklara yönelik olarak "Salaksın, yalancı, Allah seni çarpacak, annen kılıklı yalancı, cehenneme gidersin, paracı evlat" gibi ifadelerin kullanıldığı görüldü. Mahkemeye sunulan dilekçede, çocukların artık babalarıyla görüşmek istemediği, kendilerini onun yanında güvende hissetmedikleri ve fiziki şiddete uğrama korkusu yaşadıkları belirtildi.





MAHKEME 500 METREDAN FAKLAŞMASINI YASAKLADI



Bakırköy 2. Aile Mahkemesi, Nihat Kahveci'nin şiddet tehdit, hakaret ve aşağılayıcı söz ve davranışlarda bulunduğunun anlaşılması nedeniyle çocuklarına 500 metreden fazla yaklaşmamasına yönelik karar verdi.



Ayrıca mahkeme, ünlü futbolcunun çocuklarıyla iletişim kurmasını da yasakladı. Mahkeme ayrıca bu tedbirlere uyulmaması halinde ihlal edilen her bir eylem için zorlama hapsi uygulanabileceğini de belirtti.