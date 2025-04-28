Eski futbolcu Nihat Kahveci ve eşi Fulya Sever, bir YouTube programına konuk oldu. 2018 yılında dünya evine giren ve iki kızları olan çift, ilişkileri hakkında konuştu.

Fulya Sever, "Asla futbolcuyla evlenmem diyordum. Stresli çünkü. Amcam da yöneticiydi bir dönem. Neyse ki Nihat tanıştığımızda futbolu bırakmıştı" itirafında bulundu.

"HAYATIMIN HER ANINDA FULYA VAR"

Nihat Kahveci de "Hayatımın her anında Fulya var. Fulya'yla her konuyu konuşurum; futbol, siyaset, gıda, tıp, tarih. İnanılmaz bir genel kültürü var" ifadelerini kullandı.