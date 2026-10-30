2000'li yılların başında İspanya'da dev bütçeli rakiplere meydan okuyan ve şampiyonluğu son haftalarda kaçıran Real Sociedad'ın unutulmaz forveti Darko Kovacevic, Nihat Kahveci ile kurduğu efsanevi ortaklığın perde arkasını anlattı. Bireysel anlamda kariyerlerinin zirvesine çıktıkları o dönemi asla unutamadığını belirten Sırp futbol adamı, sahadaki kimyalarının tesadüf olmadığını vurguladı:

"O sezon harika şeyleri başardıktan sonra şampiyonluğun son anda elimizden kayıp gitmesi çok üzücüydü. Ancak Nihat ile yakaladığımız uyumun arkasında gizemli bir sır yoktu; benim eksiklerimi o tamamlıyordu, onun eksik kaldığı noktalarda ise ben devreye giriyordum. Saha dışındaki güçlü dostluğumuz, saha içindeki akıcı oyunun en büyük anahtarı oldu. Bugün bizim oluşturduğumuz gibi bir ikili bulmanın neredeyse imkansız olduğuna inanıyorum. Futbol taktiksel olarak evrildi ve çift forvetli bu tarz hücum düzenleri giderek azaldı. Birbirini bu denli kusursuz tamamlayan iki parça bir araya geldiğinde ise ortaya olağanüstü bir güç çıkıyor."

"KENAN YILDIZ JUVENTUS'UN EN İYİSİ"

1999-2001 yılları arasında formasını terlettiği İtalyan devi Juventus'u yakından takip etmeye devam eden Kovacevic, milli futbolcumuz Kenan Yıldız için övgü dolu ifadeler kullandı. Genç yıldızın dünya çapında bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren eski santrfor, "Bana göre Kenan Yıldız şu anda Juventus'un en iyi futbolcusu. Tavanının neresi olacağı tamamen kendi ellerinde; çünkü dünyanın en iyileri arasına girmesi için gereken tüm donanıma sahip. Juventus’ta efsanevi 10 numaralı formayı sırtlamak herkesin harcı değildir ancak Kenan bunu sonuna kadar hak ediyor. Sahada beklenmedik hamleler yapabilen, fark yaratan özel bir yeteneği izlemek bana büyük keyif veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

"KENDİMİ TÜRKİYE'DE GÖREBİLİYORUM"

Türk futbolundaki tutkuyu kendi yetiştiği Balkan futbol coğrafyasına çok benzettiğini belirten Kovacevic, gelecekte Türkiye'de teknik adam veya yönetici olarak çalışmaya sıcak baktığını gizlemedi. Süper Lig'in her geçen yıl uluslararası yıldızlar ve yerli yeteneklerle daha rekabetçi bir kimlik kazandığına dikkat çeken Sırp futbol adamı, "Türk futboluna ve sahadaki eşsiz tutkuya her zaman hayranlık duydum. Bazen bu coşku sınırları zorlasa da benim kültürümdeki insanların çok iyi bildiği bir atmosfer. Yakın gelecekte kendimi Süper Lig'de çalışırken çok rahat hayal edebiliyorum. Bu benim için son derece cazip bir meydan okuma olur" diyerek Türkiye mesajı verdi.

VLAHOVİC'E ÖVGÜLER DİZDİ

Süper Lig'de forma giyen Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Filip Kostic gibi Balkan kökenli oyuncuların Türkiye'ye hızla uyum sağlamasını kültürel bağlara bağlayan efsane isim, Beşiktaş forması giyen vatandaşı Dusan Vlahovic’e de tam not verdi. Vlahovic’in Türkiye'de fark yaratacak kalitede olduğunu belirten Kovacevic, Türk kulüplerinin Avrupa arenasındaki geleceğine dair de iddialı bir öngörüde bulundu:

"Türk kulüpleri her sezon kadro kalitesini ve organizasyonunu bir adım yukarı taşıyor. Tıpkı geçtiğimiz dönemde Olympiakos'un yaptığı gibi, Türk takımlarından birinin de yakın zamanda Avrupa kupalarında tarihi bir sıçrama yaparak kupa kazanacağına kesin gözüyle bakıyorum. Türk futbolu bu potansiyele fazlasıyla sahip."