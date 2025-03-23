İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması nedeniyle tutuklandı.



İmamoğlu hakkında açılan 'terör' soruşturmasında ise mahkeme, savcılığın tutuklama talebini reddederek, İmamoğlu'nun serbest bırakılmasına hükmetti.

Tüm Türkiye'nin gece yarısına kadar takip ettiği ve mahkeme kararının beklendiği anlarda eski milli futbolcu Nihat Kahveci'nin yaptığı paylaşım tepki topladı.

'ŞAMPİYON KİM OLUR' ANKETİ PAYLAŞTI

Ülke gündeminde Ekrem İmamoğlu hakkında savcılık tarafından verilen tutuklama istemiyle sevk, Saraçhane ve Çağlayan meydanları protestoları varken Nihat Kahveci 'Şampiyon Kim Olur Fenerbahçe mi? Galatasaray mı?' şeklinde X hesabı üzerinden bir anket paylaştı.

Kahveci açtığı anket sonrası sosyal medyada büyük tepki topladı. Gündemin futbol ve şampiyonluk olmadığı konusunda eleştirilen alan Kahveci daha sonra anket paylaşımını kaldırdı.

Tepkilerin ardından farklı paylaşımlara devam eden Kahveci, gelen yorumlara cevap verip tweet atmaya devam etti. İşte Kahveci'nin yaptığı o paylaşımlar;

''Macaristan-TÜRKİYE maç skoru alalım arkadaşlar??''

''Tutuklanma istenmiş arkadaşlar. Yorumları alalım''

''FUTBOLA TROLL TAYFA KARIŞMIŞ''

''Boşluk çok kötü bir şey. Ne boşlar var''

''YAZIK''

''NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE''

''Engelle beni diyenleri engelliyorum elimden geldiğince Boş insan sevmedim sevemem''

''Arkadaşlar kimseyi savunmadım kimseyi övmedim. Bugüne kadar siyaset yorumu yapmadım. Ülkemi mesleğimle temsil ettim. Ne yazsam bir cevap yazanlar var anlamadım. Ben TÜRKİYE aşığıyım sadece o kadar ok''