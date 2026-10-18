Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Maç sonunda Nihat Kahveci, Levent Mercan’In performanını öve öve bitiremedi. Levent Mercan'ın Lukaku'ya büyüleyici bir orta açtığını söyleyen Nihat Kahveci, "Levent o nasıl asist! Büyüleyici bir orta, büyüleyici bir asist. Sen orada Lukaku'yu nasıl gördün! Lukaku da onu yakaladığı zaman tertemiz bitirir. Lukaku'nun ilk yarıda kaçırdığı pozisyondan daha zordu bence attığı gol. Bunu atması hem kendi adına hem de Fenerbahçeli taraftarları mutlu etmiştir" dedi.

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

Kahveci, "Levent Mercan'a maşallah diyorum. Bu performansla devam ettiğinde sol bek olarak milli takıma göz kırpıyor şimdiden söyleyeyim. Ferdi oynar ama alınırsa neden demem" ifadelerini kullandı.