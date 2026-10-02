Eski milli futbolcu Nihat Kahveci ile eşi Fulya Kahveci, sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını ve aile mutluluklarını gözler önüne serdi. Tatil bölgesinden paylaşım yapan çift, romantik pozlarının yanı sıra kızlarıyla da objektif karşısına geçti.

Binlerce beğeni alan paylaşımın altına takipçilerden peş peşe “Maşallah” ve “Nazar değmesin” yorumları geldi.

KIRMIZI GÜLLERLE AŞK POZU

Nihat ve Fulya Kahveci'nin paylaşımında kırmızı gül ve kırmızı kalp emojileri dikkat çekti. Çiftin mutluluk dolu karelerine kızlarının da dahil olması, aile tablosunu tamamladı.

Takipçileri, çiftin paylaşımına yoğun ilgi gösterirken çok sayıda beğeni ve güzel dilek yorumu yapıldı.

“BERABERİZ, YAN YANAYIZ” DEMİŞTİ

Öte yandan Nihat Kahveci ile Fulya Kahveci'nin geçtiğimiz aylarda tartıştığı ve aralarında sorun yaşandığı iddia edilmişti.

Söz konusu iddiaların ardından Fulya Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Arkadaşlar sakin olalım. Beraberiz, yan yanayız” ifadelerini kullanmıştı.

19 Temmuz 2018'den bu yana evli olduklarını ve iki çocuklarının bulunduğunu belirten Kahveci, ilişkilerini sevgi ve saygı çerçevesinde sürdürdüklerini söylemişti.

Fulya Kahveci ayrıca, “Eşler arada aynı fikirde olmayabilir, tartışabilir ama bu asla eşimin bana şiddet uygulayacağı durumunu oluşturmayacaktır” diyerek hakkındaki iddialara yanıt vermişti.

Çiftin son paylaşımı da aralarındaki birlikteliği ve aile mutluluğunu gözler önüne seren yeni bir kare olarak sosyal medyada yer aldı.