Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Kontraspor yayınında değerlendirmelerde bulundu. Siyah-beyazlıların mücadelesine övgüler yağdıran Kahveci, 77. dakikada doğrudan kırmızı kart gören Ümit Akdağ'a sitem etti.

Ümit'in müdahalesini gereksiz bulan Kahveci, "Kardeşim, canım, ciğerim, Ümit! 2 metreden niye uçuyorsun? Sarı kartın var" dedi. Kırmızı kart kararını doğru bulduğunu belirterek, "İki, net kırmızı, doğru karar. Ben adaletli insanım abi. Hiç gerek yok" ifadelerini kullandı.

'NEDEN 9 PUANIMIZ YOK DA 7 PUANIMIZ VAR'

Beşiktaş'ın geldiği noktaya dikkat çeken Kahveci, "Beşiktaş’ta nereden nereye…" sözlerinin ardından, "Avrupa Ligi’nde neden 9 puanımız yok da 7 puanımız var diye üzülüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Sahadaki mücadeleyi ve atmosferi öven Kahveci, "Bu sahada, bu atmosferde oynayan Beşiktaş nasıl yenilir abi? Bir koşan üç, üç koşan beş koşuyor. İnanılmaz!" diye konuştu.

Siyah-beyazlıların olumsuzluklara ve talihsizliklere rağmen yenilmediğini vurgulayan eski futbolcu, "Net 11 ile çıksaydı, 4-2 ya da 5-3 biterdi bu maç!" dedi. Marsilya, Crystal Palace ve Hoffenheim karşısında alınan 7 puana "100 kere imza atarım" diyen Kahveci, takımı "Helal olsun" sözleriyle kutladı.

Beşiktaş, lig aşamasına Marsilya'yı 4-1, Hoffenheim'ı 3-2 yenerek başlamıştı. Crystal Palace beraberliğiyle puanını 7'ye yükselten siyah-beyazlılar, Ümit Akdağ'ın kırmızı kart gördüğü karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.