Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmayı değerlendiren Kontraspor yorumcusu Nihat Kahveci, sarı-lacivertlilerin oyununa sert eleştiriler yöneltti ve şampiyonluk şansının kalmadığını savundu.

Maçın ardından yaptığı değerlendirmede Kahveci, "Fenerbahçe'nin bundan önce oranı 0-25'ti ya şampiyonluk ihtimali. Bugün itibarıyla 0! Maalesef bunu söylüyorum" ifadelerini kullandı. Sezon başında bu kadar erken böyle bir değerlendirme yapacağını tahmin etmediğini belirten Kahveci, Fenerbahçe'nin 2027-2028 sezonuna yönelik hazırlıklara başlaması gerektiğini söyledi.

"HARCANAN PARAYA YAZIK"

Yeni başkan, yeni yönetim ve belki 10 yeni futbolcuyu kapsayan bir yapılanma öneren Kahveci, "Yarın sabah itibarıyla başlaması gerekenler başlamalı" dedi. Takımın kuruluşunu ve harcamaları eleştiren Kahveci, "Yazık! Harcanan paraya yazık, verilen emeğe yazık!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kahveci, Fenerbahçeli taraftarların bundan sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e girme ve Türkiye Kupası'nı kazanma hedeflerine odaklanması gerektiğini savundu. Sarı-lacivertlilerin beş farklı kazandığı maçın ve Rize deplasmanındaki galibiyetin ardından da oyunla ilgili uyarılarda bulunduğunu hatırlattı.

Çorum karşılaşmasında ilk 25 dakikanın iyi oynandığını, sonrasında aynı performansın sürmediğini söyleyen Kahveci, galibiyetlere rağmen yaptığı eleştirilerin arkasında durdu.

"İLK YARI FELAKETTİ FUTBOL"

Kocaelispor karşısındaki ilk yarıyı da eleştiren Kahveci, "Ne koşma var ne baskı var! İlk 25 dakika 3 pas saymadım Fenerbahçe'ye" dedi. İlk yarıda Greenwood ve Oğuz'un şutları dışında hücumda bir şey üretilemediğini savundu.

Fenerbahçe'nin ikinci yarıya iyi başlayıp golü bulduğunu belirten Kahveci, daha sonraki bölümde Semedo'nun hatasına tepki gösterdi. Penaltı kararını doğru bulduğunu söyleyen yorumcu, "Bana kimse 'Penaltı değil' falan demesin. 2+2=4 kadar penaltı o" ifadelerini kullandı.