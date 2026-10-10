Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 90. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 90+6. dakikada Mario Lemina attı. Konuk ekip Kasımpaşa'nın tek golünü ise 68. dakikada Jesurun Rak-Sakyi kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 16'ya yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Maçın ardından Kontraspor YouTube kanalında yayına katılan yorumcu ve eski futbolcu Nihat Kahveci, karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

"KALİTE FARKIYLA KAZANMAYI BİLDİ"

Kahveci, Galatasaray'ın Barcelona maçı öncesi üç golle üç puanı hanesine yazdırdığını belirterek, "Maç bence keyifliydi. Kasımpaşa yenilgisiz bir şekilde Galatasaray karşısına çıktı. Neden yenilgisiz bir şekilde özellikle oyunun içinde 1-1’e kadar olan bölümde gösterdi. Ama sonrasında kazanma modu ama böyle durumlarda büyük takımlarda 10 kişi ile bulduğunda ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. Kalite farkı, Lemina oyuna giriyor. Osimhen oyuna giriyor kulübeden. Ve Sane oyuna giriyor. Bu kalite farkıyla Galatasaray kazanmayı bildi. Galatasaray çok mu iyi oynadı. Kazanabilecek futbolu oynadı" dedi.

"BARIŞ'IN YENİDEN DOĞMA MAÇI OLABİLİR BU"

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz hakkında konuşan Kahveci, "Barış’ın yeniden doğma maçı olabilir bu. Çünkü Barış’ın sıkıntısı ne abi? Topu alıp risk alıyor, kaptırıyor. Bazı gereksiz çalımlara giriyor. Şimdi yüzü dönük al-veri bilip bindirmeyi bilir. Ki Barış atletik bir oyuncu. Fizik olarak kötü koştu demedik. Hep yeteneğinden, kaptırdığı toplardan, kaçırdığı gollerden bahsettik milli takım da dahil. Bugün de fitsin. Önünde de geniş alan var. Koşmayı da biliyorsun. Doğru zamanda doğru yerde de ceza sahası içinde koşmayı biliyorsun. İlk yarıda girdi. İkinci yarıda da girdi, golünü attı. Bugün sağ bek olarak kabul edilebilir bir performans sergiledi" yorumunu yaptı.

BATRAKOV'U SAVUNDU

Sarı-kırmızılı ekibin Rus futbolcusu Batrakov için de yorumlarda bulunan Kahveci, "Batrakov neredesin diyenlerde olabilir. Ya da Batrakov ne topçusun diyenler de olabilir. Batrakov’da işin şu tarafındayım. Top gelmeden nerede olduğunu biliyor. Tekte oynamayı çok iyi biliyor. Kontrol pas ile oynamayı çok iyi biliyor. Ama Galatasaray’da forvet arkası mevkisinde oynuyorsan çok şut atman, asist yapman, gol atman beklenilir. Buradan bir eleştiri olabilir. Ama Batrakov’un gençliği, gelecek adına neler yapabileceğini düşündüğümde Galatasaray’ın ön taraftaki oyununu hızlandıran bir oyun tarzı var" ifadelerini kullandı.