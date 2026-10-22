Kontraspor yorumcusu Nihat Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup eden Galatasaray'ı değerlendirdi. Sarı-kırmızılıların geri dönüşünü ve hücum performansını öven Kahveci, Osimhen'in bazı pozisyonlarda takım arkadaşlarına gösterdiği tepkilere karşı çıktı.

Galatasaray teknik heyetine ve çalışanlarına seslenen Kahveci, "Maça çıkmadan önce sinirleri sakinleşsin diye bir papatya çayı öneriyorum Osimhen'e" dedi.

"NASIL GELSİN MAKİNE Mİ BUNLAR?"

Kahveci, 30 ve 31. dakikalardaki iki pozisyonda Osimhen'in tek başına ilerleyip topu kaybettiğini, ardından takım arkadaşlarına tepki gösterdiğini anlattı. Bu pozisyonlardan birinin öncesinde Abdülkerim'in neredeyse kendi kalesine gol attığını ve Uğurcan'ın kurtarış yaptığını belirten yorumcu, takımın savunmada olduğunu vurguladı.

Kahveci, "Bütün takım orada, top uzun atılmış. Osimhen gidiyor bağırıyor 'Neredesiniz?' diye. Nasıl gelsin makine mi bunlar?" ifadelerini kullandı.

Osimhen'in golün ardından rahatladığını söyleyen Kahveci, oyuncunun daha önce Lille'de forma giydiği için fazla sevinmediğini belirtti. Golcünün taraftarın sevgisine karşılık vermek istediğini dile getiren Kahveci, "O sevginin karşılığını vermek istiyor ama bazı pozisyonlarda gereksiz yere arkadaşlarına bağırıyor" dedi.

"3 PUANDAN DAHA FAZLASIDIR"

Galatasaray'ın erken golle iyi başladığı maçta savunma hataları yapmasını ve peş peşe gol yemesini eleştiren Kahveci, buna rağmen takımın gösterdiği reaksiyonu önemli buldu.

Sarı-kırmızılıların önündeki iki karşılaşmayı kendi sahasında oynayacağına dikkat çeken Kahveci, Liverpool ve Juventus karşısındaki iç saha galibiyetlerini hatırlattı. Takımın kazandığı özgüvenle gelecek adına umutlandığını belirterek, "Bu deplasmanda alınan 3 puan, 3 puandan daha fazlasıdır" diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda dört gol atmanın kolay olmadığını vurgulayan Kahveci, Galatasaray'ın gol bulmasına karşın kalesinde de goller gördüğünü söyledi. Takımın kırılganlığın ardından toparlanmasını, yoluna devam etmesi açısından kritik değerlendirdi.

BATRAKOV'UN HAREKETLİLİĞİNE ÖVGÜ

Kahveci'nin övdüğü oyunculardan biri de Batrakov oldu. Oyuncunun Galatasaray'ın hücum oyununu hızlandırdığını belirten yorumcu, "Sevdiğim özelliği, topu verdiğinde statik durmuyor. Ben bu tarz oyuncuları seviyorum. Bugünkü kafa golü de çok güzeldi" dedi.