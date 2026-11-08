Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 yenerek liderliğini sürdürdü. Karşılaşmayı değerlendiren Kontraspor yorumcusu Nihat Kahveci, Deniz Gül'e yönelik eleştirilerinde oyuncunun eline geçen süreyi daha iyi kullanması gerektiğini vurguladı.

Kahveci, Osimhen'in yokluğunda forma şansı bulan Deniz Gül için "Osimhen varken bu kadar süre alma ihtimali olmayacak" dedi. Oyuncunun karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunu da eleştiren Kahveci, bir Galatasaray forvetinin Davinson-Jakobs ikilisinden daha fazla faul yapmaması gerektiğini söyledi.

Deniz Gül'e uyarısının gerekçesini açıklayan Kahveci, "Ben Deniz'i seviyorum. Onu uyarıyorum. Toparlasın, düzeltsin diye. Dakikalar eriyor, krediler bitiyor. Burası Galatasaray" ifadelerini kullandı.

'3-0 OLDUĞUNDA DA MAÇI BIRAKMADI'

İki takımı da tebrik eden Kahveci, Amedspor'un mücadeleden kopmadığını belirtti. "Amedspor, 3-0 olduğunda da maçı bırakmadı" diyen yorumcu, konuk ekibin puan almak için elinden gelenin fazlasını yaptığı görüşünü dile getirdi.

Amedspor'un Galatasaray'a bir yarıda üç gol atmasına dikkat çeken Kahveci, takımın daha fazla gol bulabileceğini ve sürekli hücumu düşündüğünü söyledi. Bu performansın, Amedspor'un ligde neden ikinci sırada olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Galatasaray'ın galibiyetini de oyuncuların yorgunluğu ve eksikler üzerinden değerlendiren Kahveci, Osimhen'in sakatlığını hatırlattı. Leao'nun da 46. dakikada sakatlanması nedeniyle sarı-kırmızılıların bir devreyi onsuz oynadığına dikkat çekti.