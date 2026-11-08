Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Çorum FK'yi 5-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İrfan Can Kahveci'nin gol sevincine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kontraspor'da konuşan Kahveci, futbolcunun hareketi neden yaptığını açıklaması gerektiğini söyledi.

İrfan Can'ın sevincinin Sergen Yalçın'a yönelik olmadığına ilişkin açıklamasını değerlendiren Kahveci, "Şimdi açıklama yaptı evet, ona 'yapmadım' diyorsan neden yaptığını da söyle ki konu kapansın" ifadelerini kullandı. Kahveci, futbolcunun sevincinin nedenini anlatmasının tartışmayı bitireceğini savundu.

"BEN YAPMAZDIM BU HAREKETİ"

İrfan Can'ı milli takım kadrosunda beklediğini belirten Kahveci, teknik direktörün tercihine de saygı duyduğunu söyledi. Futbolcunun milli takım kariyerinin sürdüğünü vurgulayan yorumcu, bu tepkinin ilerideki kadro tercihlerini etkileyebileceği görüşünü dile getirdi.

Kahveci, kendi yaklaşımını ise "Ben yapmazdım bu hareketi" sözleriyle anlattı. Milli takım teknik direktörünü kendisinin de eleştirdiğini hatırlatarak buna rağmen İrfan Can'ın söz konusu hareketi yapmaması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN İLK MAÇINA FARKLI GALİBİYET

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk karşılaşmasında Çorum FK karşısında beş farklı galibiyet aldı. Sarı-lacivertlileri tebrik eden Kahveci, özellikle ilk 20 dakikada sağ kanadı kullanma çabasına ve geriden oyun kurarken yapılan koşulara dikkat çekti.

Guendouzi'nin Skriniar ile Semedo arasına girerek top çıkardığını anlatan Kahveci, orta sahadaki hareketliliği ve pas bağlantılarını değerlendirdi. Oğuz'un attığı beşinci gol öncesindeki paslaşmalara da övgüde bulundu.

Çorum FK'nin performansına da değinen Kahveci, ev sahibi ekibin maç öncesindeki dört karşılaşmada Burak hoca yönetiminde üç galibiyet aldığını hatırlattı. Stat atmosferini, koreografiyi ve zemini beğendiğini belirterek Çorum FK'nin iki ya da üç gol bulabilecek bir oyun sergilediğini söyledi.