A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella döneminin sona ermesiyle birlikte, ay-yıldızlı ekibin yeni teknik patronunun kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni teknik direktör arayışları kapsamında Arda Turan başta olmak üzere birçok isim gündeme gelirken, eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci'den sürpriz bir öneri geldi.

'FATİH TEKKE OLMALI'

Kontraspor ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, gündemdeki adayları tek tek eleyerek A Milli Takım'ın başına Fatih Tekke'nin getirilmesi gerektiğini savundu. Fatih Tekke'nin iletişim gücüne ve adaletli yapısına vurgu yapan Kahveci, "Benim şahsi görüşüm Fatih Tekke olmalı. Neden? Kadroyu seçtiğinde bir soru sorulursa tanıdığım Fatih Hoca şeffafça açıklamasını yapar. Mağlup olunduğunda da 'Şunu yapmak istedik, yapamadık' diyerek doğrudan futbolu konuşur. Elinden geldiğince adaletli olmaya çalışır. Ayrıca milli takımın başına yeni bir yüz olarak gelmesini isterim" dedi.

Gündemde yer alan diğer adayları da değerlendiren Kahveci, Arda Turan ve Okan Buruk için, "Arda Turan ve Okan Buruk kulüplerinde görevlerine devam ediyor, olmazlar" yorumunu yaptı.