Nihat Kahveci, A Milli Takım'ın Belçika'ya 3-0 yenildiği Uluslar Ligi maçını Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi. Maçın ardından teknik direktör Vincenzo Montella'ya yönelik sert eleştirilerde bulunan Kahveci, özellikle Arda Güler'in dinlendirilmemesini eleştirdi.

Kahveci, "Montella'nın bu takımdan gitmesine artı bir sebep söylüyorum" diyerek sözlerine başladı. Arda Güler'in üst üste üç maçta forma giymesine dikkat çeken Kahveci, "Çocuk 9 günde 3. maçını oynuyor, tek başına her yerde" ifadelerini kullandı.

"ANASI AĞLADI ANASI"

Kahveci, Arda'nın Fransa ve Kocaeli maçlarında yaşadığı zorluklara değinerek, "Arda Güler'in 180 dakika anası ağladı Fransa maçında Kocaeli'de, oradan Bursa'ya geçti anası ağladı anası" dedi. Futbolcunun çabalarının karşılığını alamadığını belirten Kahveci, "Bütün tanıdığı akrabaları, Türk milleti üzüldü çabalarının karşılığını alamadığı için" ifadelerini kullandı.

Belçika maçında Arda'nın yorulmasına rağmen dinlendirilmemesini eleştiren Kahveci, "Bugün yine ilk yarıda ikinci yarıda her yerde. Yorulmuş, maç 3-0… İtalya maçına bari Arda'yı dinledir de o sarıyı yiyip cezalı olmasın" dedi.

MONTELLA'YA SERT ELEŞTİRİLER

Kahveci, Montella'nın bu durumu görememesini eleştirerek, "Burayı da mı okuyamıyor. 3-0'da Arda'yı al dinlendir" dedi. Teknik direktörün bu tutumunu eleştiren Kahveci, "Onu bile yapamayan bir teknik direktör var sahanın kenarında" ifadelerini kullandı.

Son olarak Kahveci, Montella'nın görevine son verilmesi gerektiğini belirterek, "Hemen gitmeli de belki İtalya'da valizini tam toparlar, yakınım diye orada bırakır belki" dedi.