Eski Devlet Bakanı ve eski Hatay Milletvekili Nihat Matkap, CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Matkap, kararına gerekçe olarak olağanüstü kurultay talebinin yerine getirilmemesini ve konuyla ilgili mahkeme sürecinin uzamasını gösterdi.

Matkap, 38. Kurultay delegelerinin noter onaylı imzalarla yaptığı olağanüstü kurultay başvurusunun parti yönetimi tarafından yerine getirilmediğini belirtti.

CHP'nin kuruluş değerlerinden ve demokratik anlayışından uzaklaştığını savunan Matkap, istifasının kişisel bir kırgınlık ya da siyasi hesaplaşmadan kaynaklanmadığını söyledi.

Matkap, partiden ayrılmasına rağmen Cumhuriyet'e, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve adalete bağlılığını sürdüreceğini ifade etti.