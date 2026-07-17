Avrupa genelinde kavurucu sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşırken, İspanya gibi ülkeler elektrik şebekelerini zorlayan geleneksel klimalara yükleniyor. Fransa’nın başkenti Paris ise çevre kirliliğine yol açmayan, tamamen doğal ve ezber bozan bir yer altı teknolojisiyle kentsel soğutmada yeni bir dönem başlatıyor.

Kent sakinlerinin ve turistlerin ruhu bile duymadan çalışan bu devasa sistem, ünlü Seine Nehri’nin soğuk sularını kullanarak tam 3 bin tarihi binayı elektrik canavarı klimalara ihtiyaç duymadan serinletiyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

Paris'in yer altına örümcek ağı gibi örülen bu yenijkçi sistem, Fraîcheur de Paris şirketi tarafından yönetilen 120 kilometrelik devasa bir boru hattına dayanıyor.

Sistem, Seine Nehri’nden çekilen soğuk suyun yer altındaki kapalı devre borularda sürekli olarak dolaştırılması prensibiyle çalışıyor. Borulardaki soğuk su binalara ulaştığında, yapıların içindeki ısıyı emerek nehir suyuyla verimli bir ısı alışverişi gerçekleştiriyor. Kapalı devrede dönen su, nehrin doğal ekolojik dengesine ve su kaynaklarına hiçbir zarar vermeden şehrin sıcaklığını dengede tutuyor.

Louvre müzesi ve hastaneler bu sistemle serinliyor

Geleneksel klimaların binaların dış cephesinde yarattığı görsel kirliliği ve mimari tahribatı tamamen ortadan kaldıran bu merkezi ağ, şu anda Paris'in en kritik noktalarına hizmet veriyor:

Louvre Müzesi gibi hassas sıcaklık ve nem kontrolü gerektiren ulusal sanat galerileri ile simgesel tarihi yapılar bu sistemle korunuyor.

Devlet hastaneleri, acil tıp merkezleri, büyük oteller ve bakanlık binaları iklimlendirme ihtiyacını tamamen bu yer altı şebekesinden karşılıyor.

Ulusal elektrik şebesinin çökmesini de engelliyor

Merkezi kentsel soğutma modeli, pencerelere ya da dış cephelere monte edilen geleneksel klimalara kıyasla muazzam avantajlar sunuyor. Aşırı sıcak günlerde ulusal elektrik şebekesinin çökmesini önleyen bu teknoloji, karbon emisyonlarını da radikal bir şekilde düşürüyor.

En önemlisi de klimaların dışarıya üflediği sıcak havanın neden olduğu ve büyük metropolleri adeta bir fırına çeviren "kentsel ısı adası" etkisini aktif olarak azaltıyor.

Boru hattını 3 katına çıkaracak

Paris yerel yönetiminin hedefi oldukça iddialı. Önümüzdeki yıllarda derin soğutma tesislerine yapılacak teknolojik yatırımlarla yer altı boru hattı ağının kapasitesi üç katına çıkarılacak.

Sistemin sıradan konutlara ve küçük esnaflara da ulaştırılması planlanıyor. Termal konforu demokratikleştirmeyi amaçlayan bu genişleme hamlesi, Paris'i gelecekteki çok daha şiddetli sıcak hava dalgalarına karşı tamamen dirençli ve çevre dostu bir mega kente dönüştürmeyi vaat ediyor.