Nijerya’nın Benue eyaletinde, Makurdi-Otukpo kara yolu üzerinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü silahlı çete üyelerinin hedefi oldu. Benue Polis Komiseri Ifeanyi Emenari tarafından yapılan açıklamada, saldırganların otobüsü durdurarak araçta bulunan 14 öğrenciyi kaçırdığı bildirildi.

Olay sırasında bir öğrencinin saldırganların elinden kurtulmayı başardığı belirtilirken, güvenlik güçlerinin kaçırılan öğrencileri bulmak ve kurtarmak amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlattığı ifade edildi.

FİDYE İÇİN KAÇIRMA OLAYLARI DEVAM EDİYOR

Terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP’ın yanı sıra silahlı çetelerin saldırılarıyla mücadele eden Nijerya’da, insan kaçırma suçuna verilen idam cezasına rağmen benzer olaylar sıklıkla yaşanıyor.

Özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde yoğunlaşan bu tür eylemlerde silahlı grupların; köyleri, okulları ve seyahat halindeki yolcuları hedef alarak fidye talep ettikleri biliniyor. Yetkililer, son kaçırma olayına ilişkin soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğünü kaydetti.