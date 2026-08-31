Nijerya’nın Sokoto eyaletinde silahlı çete üyelerinin düzenlediği saldırı can aldı. Rabah bölgesinde tarlada çalışan çiftçileri hedef alan saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, silahlı kişiler Rabah bölgesindeki tarlalarda çalışan çiftçilere ateş açtı. Saldırıda 11 çiftçi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. BÖLGEYE GÜVENLİK GÜÇLERİ SEVK EDİLDİ Sokoto Polis Sözcüsü Ahmed Rufai, saldırıyı doğrulayarak olayın ardından bölgeye güvenlik güçlerinin gönderildiğini açıkladı. Yaralıların tedavi altına alındığı öğrenilirken, saldırının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. NİJERYA’DA SİLAHLI SALDIRILAR SÜRÜYOR Nijerya uzun süredir ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin saldırılarıyla mücadele ediyor. Ülkede ayrıca terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ’ın Batı Afrika kolu ISWAP tarafından gerçekleştirilen saldırılar da güvenlik sorununu derinleştiriyor.

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