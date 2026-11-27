Nijerya'nın Plateau eyaletindeki Bassa bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi. Plateau Polis Sözcüsü Alabo Alfred, yazılı açıklamasında saldırıda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.
Bölgeye silahlı kişilerin gelerek saldırı düzenlediğini belirten Alfred, güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiğini aktardı. Alfred, saldırganların kaçıp çevredeki çalılıkların arasına saklandığını ifade etti.
Irigwe Bölge Gençler Birliği Sözcüsü Sam Jugo da hayatını kaybedenler arasında çocukların ve yaşlıların bulunduğunu belirtti.
Nijerya, uzun zamandır farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra ter