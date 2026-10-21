Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), Nijerya'da ilk Ebola vakasının tespit edilmesinin ardından kıta genelinde olağanüstü toplantı kararı aldı.

Kurumun Genel Direktörü Jean Kaseya, 28 Ekim'de çevrim içi düzenlenecek toplantının salgına karşı ortak müdahale mekanizmalarını güçlendirmeyi amaçladığını kaydetti. Kaseya, Ebola'nın şu anda Afrika'nın üç ayrı bölgesine yayıldığına dikkat çekti.

Durumun acil müdahale ve üst düzey siyasi liderlik gerektirdiğini ifade eden Kaseya, toplantıya kıtanın farklı coğrafyalarından sağlık bakanlarının katılacağını aktardı.

Nijerya hükümeti, ülkedeki ilk vakanın bu ayın başlarında Uganda'dan gelen bir yolcuyla bağlantılı olduğunu bildirdi.

Yetkililer, virüsle temas etmiş olabilecek 44 kişiyi takibe aldıklarını belirtti. Öte yandan Uganda, temmuz ayında 20 vakanın görüldüğü salgının sona erdiğini duyurarak Nijerya'daki vakanın ülkeden kaynaklandığı yönündeki iddiaları reddetti.

Kenya'da ise Uganda üzerinden seyahat eden kişilerle bağlantılı 9 ayrı vaka daha tespit edildi. Bu gelişmeler üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) salgının devam etmesi nedeniyle bölgedeki tüm ülkelere yüksek düzeyde hazırlıklarını sürdürme tavsiyesinde bulundu.

Kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara kasabası ve KDC'nin Yambuku köyünde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

Hastalık, KDC'deki Ebola Nehri yakınında başladığı için bu adı aldı. Virüs, Aralık 2013'te Batı Afrika'ya yayılmış ve 2014-2017 yıllarında Gine, Liberya ile Sierra Leone'de 30 bin kişiye bulaşmıştı.

Bu salgında 11 binden fazla kişi hayatını kaybetti. KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde mayıs ayında patlak veren son salgında ise 246 şüpheli vaka ve 65 ölüm kaydedildi.

Sağlık yetkililerine göre söz konusu "Bundibugyo" varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.