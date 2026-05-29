Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, gelecek sezonun kadro çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı kırmızılı ekip, orta saha için geçen sezonun devre arasında kadrosuna katmak istediği Nijeryalı yıldızı yeniden gündemine aldı.

KULÜBÜ İZİN VERMEMİŞTİ

Nijerya basınından Daily Post’un haberine göre, Belçika ekibi Club Brugge forması giyen Onyedika için sarı kırmızılı ekip yeniden devrede. geçtiğimiz ocak ayında Galatasaray’ın transfer etmek istediği ancak Club Brugge’un bırakmadığı Onyedika, bu kez ayrılık konusunda kulübüne rest çekti.

Haberde, 25 yaşındaki futbolcunun ilk 11’deki yerini kaybetmesinin ardından takımdan ayrılma kararı aldığı belirtildi. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan deneyimli orta sahanın, transferine izin verilmesi için Belçika temsilcisine baskı yaptığı öne sürüldü.