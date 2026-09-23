Olay, 21 Eylül günü saat 08.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Evlilik hazırlığı yapan Ayşegül Kırğıl ile Hasan Temur, nikah işlemleri için gerekli tahlilleri vermek üzere hastaneye gitmek için plan yaptı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre Kırğıl, uyuyakalan nişanlısını uyandırmak isteyince çift arasında tartışma çıktı. Temur'un Kırğıl'ı yumruklayıp tokatlamasının ardından genç kadın, mutfak masasından aldığı bıçakla nişanlısını göğsünden yaraladı. Temur'un yere yığılması üzerine Kırğıl, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Sağlık ekiplerince Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Temur, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Temur'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

“ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM”

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Ayşegül Kırğıl, Cinayet Büro Amirliği'nde verdiği ifadede, nişanlısını yalnızca uyandırmak istediğini belirterek, “Birden sinirlenip bana vurmaya başladı. Ben de kendimi korumak için masadaki bıçağı aldım. Arbede sırasında Hasan yaralandı. Evlilik arifesindeydik, onu öldürmek istemedim. Pişmanım” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kırğıl, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.