Aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı düğünden ilk görüntüler de kısa sürede sosyal medyaya yansıdı. Nikâh sırasında duygusal anlar yaşayan Bastık ve Tütüncü'nün gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

ÇEŞME'DE HAYATLARINI BİRLEŞTİRDİLER

2024 yılında başlayan ilişkilerini bir süre sonra gözlerden uzak yaşamayı bırakıp birlikte verdikleri pozlarla duyuran çift, yaklaşık iki yıllık birlikteliğin ardından evlilik kararı aldı.

Serkay Tütüncü, ilişkilerinin ikinci yılını kutlamak için gittikleri Paris'te Zeynep Bastık'a evlilik teklif etmişti. Bastık da aldığı teklifi yüzüğünü gösterdiği fotoğraflarla sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Düğün için Çeşme'yi tercih eden çift, tören öncesinde de yakın arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Bastık, düğün için bölgeye gelen arkadaşlarını bir gün önce plajda ağırladı. Nikâh günü ise çiftin yakın çevresinden çok sayıda paylaşım yapıldı.

GELİNLİK VE DAMATLIK TERCİHLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Zeynep Bastık düğünde ince askılı, korsaj görünümlü üst bölümü bulunan ve hareketli detaylarla hazırlanan bir gelinlik tercih etti. Gelinliğin ön bölümündeki derin yırtmaç dikkat çekerken Bastık, görünümünü sade bir duvak ve kısa saçlarıyla tamamladı.

Serkay Tütüncü ise düğünde tamamen beyaz bir kombin tercih etti. Beyaz kruvaze ceket ve pantolon giyen oyuncu, kravatsız gömleğiyle daha sade bir damatlık görünümü seçti.

Nikâhın en dikkat çeken anlarından biri çiftin "evet" dediği dakikalarda yaşandı. Görüntülerde önce Serkay Tütüncü'nün, ardından Zeynep Bastık'ın duygulanarak gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Çift ayrıca düğünde gelin arabası olarak klasik model, üstü açık bir otomobil tercih etti.