1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz ile ünlü mimar Abdullah Burnaz'ın yıllar önce başlayan hikâyesi bu kez iş dünyasına taşındı. Öğrencilik yıllarında Ayvalık'ta başlayan platonik aşkları yıllar sonra gerçeğe dönüşen çift, İstanbul'da ortak bir danışmanlık şirketi kurdu. Nikâh beklentisi oluşurken gelen şirket ortaklığı haberi, Özlem Kaymaz'ın esprili açıklamasıyla gündeme geldi.

35 YILLIK HİKÂYE AŞKA DÖNÜŞTÜ

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Özlem Kaymaz ile Abdullah Burnaz'ın yolları 35 yıl önce öğrencilik dönemlerinde Ayvalık'ta kesişti. O yıllarda platonik kalan hikâyeleri, geçen yaz aşka dönüştü. Birlikteliklerini ilk duyuran gelişmelerin ardından çift, şimdi de birlikte iş yapmaya karar verdi.

NİKÂH YERİNE ŞİRKET DEFTERİNE İMZA ATTILAR

Amsterdam'da yaşayan Özlem Kaymaz'a yakın olmak için burada da ofis açan Abdullah Burnaz, bu kez İstanbul'da sevgilisiyle ortak bir danışmanlık şirketi kurdu. İkilinin iş ortaklığı, evlilik beklentisi içindeki takipçileri için sürpriz oldu.

Kaymaz, yeni ortaklıklarını esprili bir dille anlatırken, "Bu yaştan sonra bebek yapamayacağımız için şirket yaptık" dedi. Çiftin aşklarını iş ortaklığına taşıyan bu adımı, nikâh yerine şirket kurmalarıyla gündeme geldi.