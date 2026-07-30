Sosyal medyada paylaşılan bir ekran görüntüsü, düğün ve nikah törenlerinde takı konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. 15 DAKİKA KALA GÖNDERİLDİ İddiaya göre bir kadın, nikahına kısa süre kala kayınpederinden geldiği öne sürülen mesajı paylaştı. Mesajın, törene yalnızca 15 dakika kala gönderildiği belirtildi. "ALTINLARI KUYUMCUDAN KİRALADIK" Paylaşılan görüntüdeki mesajda, altınların kiralık olduğu ve nikah sonrasında geri verileceği ifade edildi. Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Kızım altınları kuyumcudan kiraladık, oğlum çekinmiş sana söyleyememiş. Hepsi nikahtan sonra geri iade edilecek, sen de bir şey demezsin diye düşündük ailecek."

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