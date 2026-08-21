Usta sanatçı Ümit Besen’in kızı Ezgi Besen, avukat Yüksel Görkem ile hayatını birleştirdi. Edirne’de düzenlenen nikâh töreninin ardından çiftin İstanbul’daki düğününden yeni görüntüler paylaşıldı. Gecede kızının mutluluğuna ortak olan Ümit Besen, baba-kız dansı sırasında duygusal anlar yaşadı.

EZGİ BESEN İLE YÜKSEL GÖRKEM EVLENDİ

Ümit Besen’in Ağır Ceza Hakimi olarak görev yapan kızı Ezgi Besen, avukat Yüksel Görkem ile nikâh masasına oturdu. Çiftin düğün töreni Edirne’de bir davet bahçesinde gerçekleştirildi.

Genç çiftin nikâh töreninden kareler daha önce sosyal medyada paylaşılırken düğüne ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.

BABA-KIZIN DANSI DUYGULANDIRDI

İstanbul’daki düğünde Ümit Besen ile kızı Ezgi Besen’in dans ettiği anlar kameralara yansıdı. Kızıyla aynı pistte dans eden usta sanatçının duygularına hakim olmakta zorlandığı görüldü.

Baba-kızın dansı sırasında yaşanan duygusal anlar düğünün en özel anlarından biri oldu.

ÜMİT BESEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kızının hayatındaki bu önemli günde yanında olan Ümit Besen, Ezgi’nin mutluluğuna ortak oldu. Düğünden paylaşılan yeni karelerde sanatçının duygusal hali de objektiflere yansıdı.

Ezgi Besen ve Yüksel Görkem’in düğününden gelen görüntülerde, gecenin neşeli anlarının yanı sıra baba-kız arasında yaşanan duygusal anlar da yer aldı.