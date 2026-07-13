Oyuncu Tuğba Yılmaz ile Alperen Sazlı çifti, evlilik yolculuklarında yeni bir adım attı. Mart ayında sade bir nikahla evlenen ünlü çift, aradan geçen yaklaşık 4 ayın ardından düğün heyecanı yaşadı.
Birlikte rol aldıkları projede başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Tuğba Yılmaz ve Alperen Sazlı, geçtiğimiz aylarda hayranlarını şaşırtan bir kararla nikah masasına oturmuştu.
Çift, mart ayında gerçekleşen nikah törenini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurmuştu. Tuğba Yılmaz, paylaşımında "Çok kar yağıyordu, evlendim..." ifadelerini kullanarak nikah haberini takipçileriyle paylaşmış, düğünlerini ise temmuz ayında yapacaklarını açıklamıştı.
Beklenen düğün töreni önceki akşam gerçekleşti. Oyuncu çift, yakın arkadaşları ve sevdiklerinin katıldığı organizasyon için Amasya'yı tercih etti.
Düğünden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşan Tuğba Yılmaz ve Alperen Sazlı, mutluluklarını takipçileriyle paylaştı. Çift, paylaşımlarına "Yanımızda olan, uzaktan sevincimizi paylaşan ve güzel dileklerini eksik etmeyen herkese teşekkür ederiz" notunu düştü.
Ünlü çiftin Amasya'daki düğün töreni, sosyal medyada da kısa sürede ilgi gördü.
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