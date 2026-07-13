Beklenen düğün töreni önceki akşam gerçekleşti. Oyuncu çift, yakın arkadaşları ve sevdiklerinin katıldığı organizasyon için Amasya'yı tercih etti.

Düğünden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşan Tuğba Yılmaz ve Alperen Sazlı, mutluluklarını takipçileriyle paylaştı. Çift, paylaşımlarına "Yanımızda olan, uzaktan sevincimizi paylaşan ve güzel dileklerini eksik etmeyen herkese teşekkür ederiz" notunu düştü.

Ünlü çiftin Amasya'daki düğün töreni, sosyal medyada da kısa sürede ilgi gördü.