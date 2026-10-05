Kanadalılar Nisk madeninde nikel arıyordu ancak beklenmedik bir keşifle karşılaştı. Sondajlarda bakırın yanı sıra paladyum, platin, gümüş ve hatta altın içeren yüksek kaliteli bir maden yatağı bulundu.

Kanada'daki Nisk projesi, içerdiği değerli metaller nedeniyle madencilik sektörünün dikkatini çekmeye devam ediyor.

Kanadalı şirket, 5 Ekim 2026'da Quebec'in kuzeyindeki Eeyou Istchee Baie-James bölgesinde bulunan Nisk projesinin ön ekonomik çalışmasını Quebec merkezli mühendislik firması verdi.

2027'nin ilk yarısında tamamlanması beklenen çalışma, projenin ekonomik açıdan uygulanabilir olup olmadığını ortaya koyacak. Çalışma kapsamında yatağın büyüklüğü, madencilik maliyetleri, gerekli altyapı ve cevherin açık ocak yöntemiyle mi, yer altı madenciliğiyle mi yoksa her iki yöntem birlikte kullanılarak mı çıkarılabileceği değerlendirilecek.

Çevresel çalışmalar ve bölgedeki yerel topluluklarla görüşmeler de sürerken, başlangıçta yalnızca nikel aranan yatağın tahmin edilenden çok daha değerli olabileceği ortaya çıktı.

Nikel ararken beklenmedik bir yatağa rastladılar

Nisk bölgesinin bugün gündeme gelmesini birkaç yıl öncesinden öngörmek kolay değildi. Şirket, 1960'lardan bu yana bilinen ve "Nisk Main" olarak adlandırılan bölgede nikel arıyordu.

Mayıs 2023'te yapılan bir "wildcat" sondajı, yani kesin bir hedef belirlenmeden gerçekleştirilen araştırma sondajı, beklenmedik bir sonuç verdi.

Ana yatağın yaklaşık 5 kilometre uzağında gerçekleştirilen sondajlarda, yüksek miktarda metal içeren bir sülfür yatağına rastlandı. Yatakta nikelin yanı sıra bakır, paladyum, platin, gümüş ve altın bulunuyordu.

Şirket bu yeni yatağa "Lion" adını verdi.

Yaklaşık üç yıl süren çalışmaların ardından 8 Eylül 2026'da yatağın ilk resmi kaynak tahmini açıklandı. Kanada'da madencilik projelerinin kaynak ve rezervlerinin raporlanmasında kullanılan NI 43-101 standardına göre hazırlanan değerlendirmede, yatağın önemli miktarda metal barındırdığı ortaya konuldu.

Tahminlere göre Lion yatağında yaklaşık 4,75 milyon ton mineralleşmiş kaya bulunuyor. Bu kayacın ortalama bakır eşdeğeri tenörü yüzde 3,9 seviyesinde.

Yatağın yüzde 85'inden fazlası, kaynak sınıflandırmasında "belirtilmiş" kategorisinde yer alıyor. Bu sınıflandırma, sondaj verilerinin miktar ve kalite tahminlerine makul ölçüde güven verecek yoğunlukta olduğu anlamına geliyor.

Yatakta yaklaşık 80 bin 500 ton bakırın yanı sıra 528 bin ons platin grubu metal ve 72 bin ons altın bulunduğu tahmin ediliyor.

Kaynağın yaklaşık yüzde 59'unun yüzeye yeterince yakın olduğu ve bu nedenle açık ocak madenciliğinin değerlendirilebileceği belirtiliyor. Laboratuvar testlerinde ise cevherdeki bakırın yüzde 98'inden fazlasının geri kazanılabildiği görüldü.

Küçük hacim, olağanüstü metal yoğunluğu

Lion yatağının dikkat çekmesinin temel nedeni yalnızca içerdiği metal çeşitliliği değil, aynı zamanda yüksek tenörü.

Büyük bakır madenlerinde yüz milyonlarca ton kaya çıkarılması ve bu kayanın yüzde 1'den daha düşük oranda bakır içermesi alışılmadık bir durum değil. Lion ise çok daha küçük bir kaynak olmasına rağmen oldukça yüksek metal konsantrasyonuna sahip.

Madencilik sektöründe bu tür yataklar "yüksek tenörlü" olarak nitelendiriliyor.

Üstelik proje her ne kadar bir bakır projesi olarak tanımlansa da değerli metallerin ekonomik ağırlığı dikkat çekiyor. Mevcut fiyat varsayımları üzerinden yapılan hesaplamalarda, paladyum, platin, altın ve gümüşün toplam değeri bakırın değeriyle aynı ölçekte bulunuyor.

Bu nedenle Lion'ı yalnızca bir bakır yatağı olarak değerlendirmek yanıltıcı olabilir. Yatak, önemli miktarda bakır içeren bir değerli metaller projesi niteliği taşıyor.

"Kaynak", "rezerv" ve "bakır eşdeğeri" ne anlama geliyor?

Madencilik projelerindeki rakamları doğru değerlendirebilmek için kullanılan bazı temel terimleri ayırmak gerekiyor.

"Kaynak", yer altında bulunduğu tahmin edilen ve ekonomik olarak çıkarılma potansiyeli taşıyan mineral miktarını ifade ediyor. Kaynaklar, jeolojik verilerin güvenilirlik seviyesine göre "çıkarımsal", "belirtilmiş" ve "ölçülmüş" olmak üzere farklı kategorilere ayrılıyor.

"Rezerv" ise bundan farklı. Bir kaynağın rezerv olarak nitelendirilebilmesi için, mevcut ekonomik ve teknik koşullar altında kârlı bir şekilde çıkarılabileceğinin ortaya konulması gerekiyor. Bu nedenle her kaynak otomatik olarak rezerv anlamına gelmiyor.

Lion yatağının henüz ilan edilmiş bir rezervi bulunmuyor. Projenin ekonomik olarak işletilebilir olup olmadığı da yapılacak çalışmalar tamamlanmadan kesinleşmiş değil.

Bir diğer önemli kavram ise "bakır eşdeğeri". Bir yatakta birden fazla metal bulunduğunda, her metalin fiyatını ve ekonomik katkısını tek bir ölçekte ifade etmek için diğer metallerin değeri bakır karşılığına çevriliyor.

Bu yöntem farklı projeleri karşılaştırmayı kolaylaştırsa da yatağın gerçek yapısını tek başına göstermiyor.

Lion'da bu ayrım özellikle önemli. Belirtilmiş kaynak bölümündeki yüzde 3,86'lık bakır eşdeğeri tenörünün yalnızca yüzde 1,68'lik kısmı doğrudan bakırdan geliyor. Geri kalan ekonomik değer ise başta paladyum, platin, altın ve gümüş olmak üzere diğer metallerden kaynaklanıyor.

Şimdi gözler ön ekonomik çalışmada

Power Metallic Mines'ın BBA'ya verdiği ön ekonomik çalışma bu nedenle kritik önem taşıyor.

Çalışmada cevherin nasıl çıkarılacağı, nasıl işleneceği, hangi altyapının kurulması gerektiği ve projenin inşaat ile işletme maliyetlerinin ne kadar olacağı değerlendirilecek.

Ardından projenin ekonomik açıdan ne kadar cazip olabileceğine ilişkin ilk kapsamlı hesaplama yapılacak.

Lion yatağı çalışmanın merkezinde yer alırken, Nisk Main'in geleceği ise yıl sonuna kadar yapılması beklenen yeni metalurjik testlerin sonuçlarına göre şekillenecek.

Şirket şimdilik kesin bir maden işletme modeli açıklamış değil. İlk aşamada mümkün olduğunca düşük sermaye ve arazi kullanımı gerektiren, daha sonra genişletilebilecek bir proje üzerinde duruluyor.

Muonlarla yer altını tarıyorlar

Şirket, keşif çalışmalarının bir sonraki aşamasında alışılmışın dışında bir yöntemden de yararlanıyor: müon tomografisi.

Kanada merkezli Ideon Technologies tarafından yürütülen çalışmada, uzaydan gelen ve kayaçların içinden geçebilen müon parçacıkları kullanılıyor.

Müonlar maddeden geçerken yoğun kayaçlar tarafından daha fazla soğuruluyor. Sondaj kuyularının derinliklerine yerleştirilen dedektörler sayesinde farklı yönlerden gelen müonların miktarı ölçülüyor ve böylece yer altındaki kayaçların yoğunluğunu gösteren üç boyutlu bir harita oluşturuluyor.

Benzer bir yöntem 2017'de Giza Piramidi'nde daha önce bilinmeyen büyük bir boşluğun tespit edilmesinde kullanılmıştı.

Lion bölgesindeki çalışma ise başlangıçta bir tür kör test niteliği taşıyor. Altı ila sekiz ay boyunca yürütülecek ölçümlerde, daha önce yüzü aşkın sondaj kuyusuyla haritalanan yatağın müonlar aracılığıyla da tespit edilip edilemeyeceği araştırılacak.

Yöntem başarılı olursa şirket, yüzeyden yapılan geleneksel aramalarla tespit edilmesi zor olan, 200 metreden daha derindeki yeni yatakları araştırmak için bu teknolojiyi kullanmayı planlıyor.

Bu kapsamda Lion'ın yaklaşık 700 metre doğusundaki Tiger bölgesi ile Lion ve Nisk Main arasındaki yaklaşık 5,5 kilometrelik koridor da araştırılacak. Ancak müon çalışmalarının sonuçları henüz açıklanmış değil.

Asıl zorlu süreç şimdi başlıyor

Bir maden yatağının keşfedilmesi, madenin kısa sürede üretime başlayacağı anlamına gelmiyor.

Temmuz 2026'da yayımlanan ve 232 projeyi inceleyen S&P Global araştırmasına göre, bir yatağın keşfedilmesinden üretime geçmesine kadar ortalama 16 yıl geçiyor.

Fizibilite çalışmalarını tamamlamasına rağmen henüz üretime başlamamış projelerde ise bu süre, özellikle izin süreçleri nedeniyle, 30 yıla yaklaşabiliyor.

Nisk projesinin bulunduğu James Bay bölgesinde çevresel ve sosyal değerlendirmeler de özel bir yasal çerçeve kapsamında yürütülüyor.

Bunun temelinde 1975'te Cree ve Inuit halklarıyla imzalanan James Bay ve Kuzey Quebec Anlaşması bulunuyor. Anlaşmanın 22. maddesi kapsamında projelerin çevresel ve sosyal etkileri, Cree temsilcilerinin de yer aldığı komiteler tarafından değerlendiriliyor.

Proje, Cree topluluğu Nemaska'nın yakınında bulunuyor. Bu nedenle bölgedeki topluluklarla kurulacak diyalog, projenin geleceğinde jeolojik ve ekonomik çalışmalar kadar önemli olacak.

Power Metallic Mines, topluluklar, yerel işletmeler ve seçilmiş yetkililerle ilişkilerin yürütülmesine yardımcı olması için Rouyn-Noranda merkezli Ethos firmasını görevlendirdi.

Lion maden olacak mı?

Bakır, elektrik şebekelerinden enerji teknolojilerine kadar pek çok alanda kritik öneme sahip metallerden biri. Aynı zamanda Batı ülkelerinde yüksek tenörlü yeni bakır yataklarının bulunması giderek daha önemli hale geliyor.

Lion yatağı, yüksek metal konsantrasyonu ve içerdiği bakır, paladyum, platin, altın ve gümüş nedeniyle kâğıt üzerinde dikkat çekici bir potansiyel taşıyor.

Ancak keşif ile üretim arasında hâlâ aşılması gereken çok sayıda aşama bulunuyor.

2023'te beklenmedik bir sondajla ortaya çıkarılan Lion için 2026'da ilk kaynak tahmini yapıldı. Şimdi gözler 2027'nin ilk yarısında tamamlanması beklenen ön ekonomik çalışmada.

Bu çalışma, Lion'ın yalnızca ilginç bir jeolojik keşif olarak mı kalacağını, yoksa gerçek bir maden projesine dönüşme potansiyeline sahip olup olmadığını anlamak açısından önemli bir dönüm noktası olacak.

Fakat kesin cevap için daha uzun bir yol var. Yeni sondajlar, fizibilite çalışmaları, çevresel değerlendirmeler, izin süreçleri ve finansman aşamaları tamamlanmadan Lion'ın ne zaman üretime geçeceğini söylemek mümkün değil.