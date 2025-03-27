NBA'de gecenin öne çıkan maçında Denver Nuggets, evinde Milwaukee Bucks’ı 127-117 mağlup etti.
Mücadeleye Denver Nuggets'ın Sırp yıldızı Nikola Jokic damga vuran isim oldu. Sırp pivot, sergilediği performansla galibiyette kilit rol oynadı.
30. KEZ TRIPLE-DOUBLE
39 sayı, 10 ribaund, 10 asist, 16/25 saha içi isabeti ile mücadele eden Nikola Jokic, bu sezonki 30. triple-double’ı ile Nuggets’ı galibiyete taşıdı
NBA tarihinde 4 oyuncu bir sezonda 30 triple-double yapmayı başardı. Daha önce söz konusu başarıyı elde eden isimler şu şekilde: Russell Westbrook (3x), Oscar Robertson, Wilt Chamberlain, Nikola Jokic.