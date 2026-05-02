Bir dönem Fenerbahçe Beko forması da giyen Nikola Kalinic, Sırbistan Süper Ligi play-off çeyrek finalinde oynanan Zlatibor - Kızılyıldız maçında kavgaya karıştı. Nikola Kalinic ile Zlatibor'un oyuncusu Matej Cibej arasında tansiyon bir anda yükseldi.

Sırbistan Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında Cajetina'da Zlatibor ve Kızılyıldız karşı karşıya geldi ve üçüncü periyodun ortasında sahada büyük bir kavga çıktı. Nikola Kalinic ve Matej Cibej, ilk yumruklaşan isimler oldu ve olayda her şey bu iki ismin arasında yaşandı. Ardından iki takım oyuncuları da gerginliğe dahil oldu.

MAÇ SONU DEVAM ETTİ

Her şey Kalinic'in Cibej'in bir atağını bloklamasıyla başladı. İki oyuncunun da yere düştüğü anda rakibi Kalinic'e yumruk attı. Sonra herkes sahaya koştu ve kavga çıktı. Tecrübeli basketbolcu, diğer beş oyuncuyla birlikte maçtan atıldı.

Olay üçüncü periyottaki gerginlikle sınırlı kalmadı. Kalinic, mücadelenin ardından salondan ayrılırken tribünlerde yer alan taraftarlarla da gerginlik yaşadı. Sözlü sataşma bir anda yerini yumruklaşmaya bıraktı. Kalinic'in yanında yer alan isimler taraftarlarla birbirine girerken güvenlik güçleri olayları yatıştırdı.