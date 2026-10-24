NİKSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
NİKSAR
SULH HUKUK MAHKEMESİ
NİKSAR
SULH HUKUK MAHKEMESİ
17.07.2025
Sayı : 2024/1010 Esas
-İLAN-
Tokat İli, Niksar İlçesi, 50. Yıl mah/köy, Cilt No: 87, Hane No: 2, BSN: 1'de nüfusa kayıtlı, Arif ve Medine'den olma, 22/06/1950 doğumlu, 10049850030 T.C. Kimlik nolu Hasan Öztürk'ten en son 2011 yılında haber alındığı, bu tarihten sonra haber alınamadığından gaipliğine karar verilmesi istemiyle mahkememize dava açılmıştır.
Hasan Öztürk hakkında bilgisi bulunan kimselerin 6 Ay içinde bilgi vermeleri için Niksar Sulh Hukuk Mahkemesi 2024/1010 Esas sayılı dosya numarası ile Mahkememize başvuruda bulunmaları TMK.nun 33. Maddesi gereğince ilan olunur.
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