Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada can kaybı 3'e yükseldi. Kazada yaralanan 2 yaşındaki Zehra Erva Ablak'ın ardından annesi Esra Ablak (27) ve Meryem Baş (49) da hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 18 Kasım'da saat 20.00 sıralarında D-100 kara yolundaki Dönekse Köprüsü'nde meydana geldi. Tokat'tan Niksar yönüne giden Murat A. (31) yönetimindeki 60 AGR 539 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Bahattin B. (46) yönetimindeki 60 AES 967 plakalı otomobil köprü üzerinde çarpıştı.

Sürücüler ile araçlarda bulunan Meryem Baş, Esra Ablak, B.N.A. (6), Y.E.A. (4) ve Zehra Erva Ablak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zehra Erva Ablak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedaviye alınan annesi Esra Ablak ile Meryem Baş da gece yaşamını yitirdi. Sürücüler ile iki çocuğun hastanedeki tedavileri sürüyor.

Anne ve kızının Ordu'nun Akkuş ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.