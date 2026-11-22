Nil Karaibrahimgil, 20 Kasım akşamı Zorlu PSM'de sahne aldı. Sinema Senfoni Orkestrası ve şef Hakan Şensoy eşliğinde şarkılarını seslendiren sanatçıya binlerce kişi eşlik etti. Müzik dolu gecede Karaibrahimgil'in sahne kostümü de gözlerden kaçmadı.

TERS SMOKİNİYLE SAHNEYE ÇIKTI

Kendine özgü tarzıyla tanınan Nil Karaibrahimgil, konser için Tanju Babacan imzalı ters smokin tercih etti. Alışılmışın dışındaki kostümüyle sahneye çıkan sanatçı, senfonik düzenlemeler eşliğinde müzikseverlere farklı bir konser deneyimi sundu.

SALONDA “BİR DAHA!” SESLERİ YÜKSELDİ

Gecenin finalinde izleyiciler, Nil Karaibrahimgil'i ayakta alkışlayarak yeniden sahneye davet etti. Salonda hep bir ağızdan yükselen “Bir daha!” sesleri, konserin coşkusunu son ana kadar sürdürdü.