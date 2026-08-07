Olay, 5 Ağustos saat 00.45 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi. Nilda Müge Şahin (26), arkadaşıyla birlikte gittiği Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden çıktıktan sonra ilaç almak için nöbetçi eczaneye geldi. Arkadaşı eczaneye girerken Şahin dışarıda bekledi.

4 KURŞUNLA AĞIR YARALANDI

İddiaya göre, 34 PJ 7763 plakalı siyah skuter motosikletle sokağa gelen eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın (35), Şahin’e silahla ateş açtı. Sırtına 2, göğsüne 2 kurşun isabet eden genç kadın ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden motosikletle kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şahin, Şişli’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TANIK: HASTANE ÇEVRESİNDE GÖRDÜ

Şahin’in arkadaşı ifadesinde, hastane çevresinde şüpheliye benzeyen bir kişiyi fark ettiklerini ancak emin olamadıklarını belirtti. Daha sonra eczaneye geldiklerinde saldırının gerçekleştiğini anlattı.

9 GÜN ÖNCE ŞİKÂYETÇİ OLMUŞ

Yapılan incelemede, Şahin’in 27 Temmuz’da Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak Nazir Ilgın hakkında şikâyetçi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Şüpheli hakkında verilen uzaklaştırma kararının 2 Ağustos’ta kendisine tebliğ edildiği, buna rağmen 3 gün sonra saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

ŞÜPHELİNİN 6 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Nazir Ilgın’ın 3 ‘kasten yaralama’, 1 ‘hakaret ve tehdit’ ve 2 kez ‘aile içi şiddet’ kapsamında toplam 6 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

14 YIL HAPİS CEZASI İSTİNAF AŞAMASINDA

Şüpheli hakkında 2020 yılında eski sevgilisi Ceylan G.’yi darbedip bıçakla yaraladığı gerekçesiyle “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 14 yıl hapis cezası verildiği, dosyanın istinaf incelemesinin sürdüğü ve kararın henüz kesinleşmediği öğrenildi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.