Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" operasyonunda gözaltına alınan ve uyuşturucu testi için örnek alınan oyuncu Nilperi Şahinkaya, Melis Sezen ile Melisa Şenolsun'un sonuçları belli oldu.

ÜÇ OYUNCUNUN TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI

Yapılan testlerde Nilperi Şahinkaya ile Melis Sezen’in sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi.

Melisa Şenolsun’un testinde ise uyuşturucu madde tespit edildiği bildirildi.

Melis Sezen, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan testinin sonucunu sosyal medya hesabından paylaşarak kamuoyuna duyurdu.

Sezen yaptığı açıklamada şu satırlara yer verdi:

-Herkese merhaba, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Adli tıp raporum sonuçlanmıştır. ​“6.9)- Melis SEZEN’e ait; Kanda; Sistematiğimizdeki uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddelerinin bulunmadığını, [İnceleme yöntemleri (5.1), (5.3), (5.7)] İdrarda; Sistematiğimizdeki uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddelerinin bulunmadığını, [İnceleme yöntemleri (5.3), (5.7)] Saçta; Sistematiğimizdeki uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddelerinin bulunmadığını, [İnceleme yöntemleri (5.3), (5.7)] bildirir rapordur.

TÜM SONUÇLAR NEGATİF

​Kanımda, idrarımda ve saçımda hiçbir uyuşturucu veya uyarıcı madde ve hiçbir ilaç etken maddesi bulunmamıştır. Test sonucum negatiftir. ​Bu süreçte İstanbul Maslak İl Jandarma Komutanlığına ve bizimle ilgilenen tüm ekibe ve ilgili kişilere ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına ve devletime her şey için çok teşekkür ederim. ​Yanımda olan tüm sevdiklerime kocaman sarılıyorum. Canım aileme sonsuz teşekkür ederim. Saygı ve sevgilerimle, Allah’a emanet olun.

"UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDEYE RASTLANMADI"

Nilperi Şahinkaya ise açıklamasında "Bugün itibariyle soruşturma dosyasına giren Adli Tıp Kurumu raporuna göre tarafımdan alınan kan, saç ve idrar örneklerimin tamamında herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı maddeye rastlanmamış, tüm test sonuçlarım negatif çıkmıştır. Başta avukatım Cemre Tomrukçu olmak üzere , süreç boyunca yanımda olan tüm sevdiklerime kocaman sarılıyorum" dedi.