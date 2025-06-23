Fethiye Kabak Koyu’nda çekimleri devam eden “Gelin Takımı 2” filminde rol alan oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın geçen salı günü akşam yemeğinde ekip arkadaşlarıyla yaşadığı tartışma sırasında sinirlerine hakim olamadığı iddia edildi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; yemek sırasında Şahinkaya, 2022 yılında Adana’da yaşadığı bir tartışma nedeniyle mahkemelik olduğu Burak Deniz’in doğum gününü kutlayan Fırat Çelik’e bu durumu sordu. Çelik’in Burak Deniz’in eski arkadaşı olduğunu söylemesi üzerine ortam gerildi.

(Fırat Çelik-Nilperi Şahinkaya)

İddiaya göre, Şahinkaya sinirlenerek masadaki bardakları ve çevresindeki eşyaları fırlatmaya başladı. Seda Bakan ve Şebnem Bozoklu oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yaşanan arbede sırasında Şebnem Bozoklu'nun sandalyeden düştüğü öne sürüldü. Ekip, mekanı terk etmek zorunda kaldı.

Olayın ertesi günü Nilperi Şahinkaya’nın, alkolün de etkisiyle kontrolünü kaybettiğini belirterek tüm ekipten özür dilediği, yapımcı Emre Oskay’ın araya girmesiyle set çalışmalarının sorunsuz şekilde devam ettiği öğrenildi.