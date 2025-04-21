

2010 yılında başlayıp 2013 yılında final yapan 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı 'Mesude' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Nilperi Şahinkaya, o dönem aldığı haftalık ücreti açıkladı.

"ŞİMDİ MÜMKÜN MÜ?"

Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk olan Şahinkaya, dizilerden iyi para kazanıp kazanmadığıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Ya çok istediğiniz bir rol için paradan feragat ediyorsunuz ya da çok da istemediğiniz rol için döküyorlar..."

"İlk işimde (Öyle Bir Geçer Zaman Ki) 2 bin lira alıyordum bölüm başı. Ayda 8 bin lira kazanıyordum. Gayet düzgün bir eve çıktım kendi paramla. Her şeyi yapıyordum o parayla, şimdi mümkün mü? Değil. O da çok üzüyor insanı."

Nilperi Şahinkaya, şimdilerde Star TV'de ve Netflix'te yayınlanan 'Kral Kaybederse' dizisinde rol alıyor.