Nilperi Şahinkaya konuk olduğu bir programda "Senegalli bir futbolcu Instagram üzerinden mesaj attı" dedi. Mesajda, "Çok sevindim, sen de bizim orada doğmuşsun" yazdığını aktaran Şahinkaya, daha önce yaptığı bir açıklamada babasının diplomat olması nedeniyle Senegal'de doğduğunu söylemişti.

Şahinkaya'nın anlattıkları üzerine kahkaha atan sunucu da, "Arkadaşlar bulmamız lazım" dedi.

Bu futbolcunun kim olduğu merak edildi. Sosyal medyada "Kim bu Senegalli?" diye aramalar başladı.

Türkiye'de oynayan Senegalli futbolcular şöyle:

Ismail Jakobs - Galatasaray, Ousseynou Ba - Başakşehir, Mame Thiam - Eyüpspor, Alassane Ndao - Konyaspor, Philippe Keny - Başakşehir, Lamine Diack - Hatayspor, Mamadou Fall - Kasımpaşa, Badou Ndiaye - Gaziantep FK.