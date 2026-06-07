Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Bodrum’da katıldığı bir etkinlikte sahneye çıkarak şarkı söyledi. Sıla’nın “Boş Yere” adlı parçasını seslendiren Aktaş, hem performansı hem de tarzıyla davetin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.



Etkinlikte kırmızı renkli kombiniyle dikkat çeken Nilsu Berfin Aktaş’ın sahne performansı davetliler tarafından ilgiyle takip edildi. Oyuncunun şarkı söylerkenki görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.

Aktaş’ın “Ben ‘Kırmızı Kadını’ymışım.” şeklindeki paylaşımı da kısa sürede gündem oldu.

Oyuncunun hem sahne performansı hem de tarzı, sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.