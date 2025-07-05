'Kuzey Yıldızı İlk Aşk', 'Benim Hayatım', 'Kalp Yarası', 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' gibi birçok yapımda rol alan Nilsu Berfin Aktaş'ın iş insanı Tolga Aykut'la bir yıldır birlikte olduğu konuşuluyordu.
İkilinin ilişkisi Bodrum'da Çökertme Koyu'nda objektiflere yansıyan karelerle belgelendi. Teknede romantik anlar yaşayan Aktaş ve Aykut ilk kez görüntülendi.
Nilsu Berfin Aktaş bir ara da balık tutmaya yeltendi ama oltanın iğnesi tekneye takılınca bu girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.