Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, uzun süre magazin gündeminde yer alan eski ilişkisi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rapçi Blok3 olarak tanınan Hakan Aydın'ın ayrılık sonrası çıkardığı bazı şarkıların kendisine yazıldığı yönündeki iddialara yanıt veren Aktaş, yıllar sonra sessizliğini bozdu.

ÜÇ YILLIK SESSİZLİK SONA ERDİ

Bir dönem rapçi Blok3 ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Nilsu Berfin Aktaş, katıldığı televizyon programında özel hayatına ilişkin soruları yanıtladı.

Demet Akalın ve Sinan Akçıl'ın sunduğu programa konuk olan oyuncu, eski sevgilisi hakkında bugüne kadar konuşmamayı tercih ettiğini söyledi.

''BEN HİÇBİR ZAMAN O KADAR ACIMASIZ DEĞİLDİM''

Program sırasında Demet Akalın'ın, "Karşı taraf bence şarkıları hâlâ sana yapıyor" sözleri üzerine açıklama yapan Aktaş, iddiaları kabul etmedi.

Ünlü oyuncu, "Üç yıl oldu hiç konuşmadım. Bence hiçbir şarkı bana değil. Ben hiçbir zaman o kadar acımasız değildim" diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı.

BLOK3'ÜN NİLSU'YA ŞARKI YAZDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Blok3 adıyla tanınan Hakan Aydın, ilişkisinin sona ermesinin ardından yayınladığı duygusal ve ayrılık temalı şarkılarla büyük ilgi görmüştü.

Özellikle "Güzel" ve "İddialı" başta olmak üzere bazı parçaların Nilsu Berfin Aktaş'a yazıldığı yönünde sosyal medyada çok sayıda yorum yapılmıştı. Ancak taraflar bugüne kadar bu iddialar hakkında net bir açıklamada bulunmamıştı.