Gazeteci Reha Muhtar ve şarkıcı Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı Yumlu’dan mutlu haber geldi. Bir süredir birlikte olduğu Batuhan Yağlıoğlu ile hayatını birleştiren Yumlu’nun düğününden ilk detayları Nilüfer paylaştı.

4 AYLIKKEN EVLAT EDİNMİŞLERDİ

Ünlü şarkıcı Nilüfer’in, dört aylıkken evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı Yumlu evlendi.

Geçtiğimiz ay 3 Haziran’da hayatını kaybeden gazeteci Reha Muhtar ile Nilüfer’in kızı olan Ayşe Nazlı Yumlu, bir süredir birlikte olduğu Batuhan Yağlıoğlu ile nikâh masasına oturdu.

AİLE ARASINDA SADE TÖREN

Ailelerin ve yakın dostların katıldığı sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin mutluluğunu Nilüfer sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

''ÇOK MUTLU OLUN YAVRULARIM''

Kızının evliliğiyle ilgili duygularını dile getiren Nilüfer, paylaşımında “Çok mutlu olun yavrularım… Çok mutlu olun” ifadelerine yer verdi.