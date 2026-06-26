İYİ Parti’den milletvekili seçildikten sonra CHP’ye geçen ve önceki gün AKP saflarına katılan Nimet Özdemir’in ticari faaliyetleri dikkat çekti. Ticaret Sicili kayıtlarına göre Özdemir’in ortağı olduğu Altın Oran İnşaat Şirketi’nin sermayesi katlandı. 2007’de yalnızca 20 bin TL sermaye ile kurulan şirket, peş peşe sermaye artırımlarına gitti. Sermaye 2021’de 5 milyon TL’ye yükseltildi. 4 ay önce de 100 milyon liraya çıktı. Bu dönemde sermayenin 3 milyon 500 bin TL’si ortağı Serkan Öztürk’e, 1 milyon 500 bin TL’si ise Nimet Özdemir’e aitti.

1 YILDA10 MİLYON TL

Şirketin sermayesi 2022’den bu yana 4 yılda 10 kat arttı. İlk sermayesinin 5 bin katına çıktı. Özdemir’in şirketleri ile ilgili sorunlar nedeniyle soruşturmadan çekinerek AKP’ye geçtiği iddia ediliyor. Şirket bir yıl sonra sermayeyi 10 milyon TL’ye çıkarırken, ortakların payı da yükseldi. Serkan Öztürk’ün payı 7 milyon TL, Nimet Özdemir’in payı ise 3 milyon TL oldu. Son sermaye artışı ise 26 Şubat 2026’da 4 ay önce gerçekleştirildi. Ticaret Sicili kayıtlarına göre şirket sermayesi bu kez 100 milyon TL’ye yükseltildi.

Yeni yapıda Serkan Öztürk 70 milyon TL, Nimet Özdemir ise 30 milyon TL sermaye payına sahip oldu. Böylece 2007 yılında 20 bin TL sermaye ile kurulan şirketin sermayesi 19 yılda 100 milyon TL’ye ulaşmış oldu.

Eşi seçilemeyince kendisi vekil oldu

AKP’ye geçen ve rozetini Erdoğan’ın taktığı Nimet Özdemir’in iş adamı eşi Mehmet Ali Özdemir de 2018 yılında İYİ Parti’den İstanbul 1. bölge 23. sıra milletvekili adayı olmuştu. Mehmet Ali Özdemir seçilemeyince bir sonraki seçimde Nimet Özdemir aktif siyasete girdi.