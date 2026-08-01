14 Mayıs 2023 tarihli seçimlerde TBMM'ye İYİ Parti çatısı altından giren, devam eden süreçte partisinden ayrılarak CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Haziran ayında CHP'den de ayrılarak AKP rozeti takmıştı.



Geçmiş yıllarda AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert eleştirileri ile gündem olan ve iktidar medyası tarafından sık sık hedef gösterilen Özdemir, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.





PARALI BOT HESAPLAR DESTEK VERDİ



Özdemir'in tutumundaki değişimin en belirgin yansıması ise sosyal medya paylaşımlarıyla açığa çıktı. AKP'ye katılmadan önce Erdoğan'a yönelik eleştirel paylaşımlarının ortaya çıkmaması amacıyla hesabını silen Özdemir, dün sosyal medya platformlarına yeni hesap ile geri döndü.



"Yeni bir başlangıç" paylaşımında bulunan Özdemir'in gönderisinin altında yüzlerce 'bot hesaptan' destek paylaşımı yapıldı.





DİPLOMASINI DA PARA İLE ALMIŞTI



Özdemir'in TBMM'nin internet sitesinde yer alan öz geçmişinde 'Conley Üniversitesi' mezunu olduğuna yer verilmiş, ancak söz konusu üniversitenin dünyada hiçbir ülke tarafından tanınmadığı ve para karşılığında diploma veren kuruluşlardan biri olduğu ortaya çıkmıştı.